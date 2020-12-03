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У поліції пояснили, за яких ситуацій використовуватимуть електрошокери

Автор: Олег Черниш, Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

У поліції поки що відсутні на озброєнні тайзери - електрошокова зброя. Його застосування можливе проти одного або двох порушників.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, тайзери надійдуть на озброєння поліції після того, як буде відповідне рішення Кабінету міністрів. Також Крищенко пояснив, при яких ситуаціях може застосовувати цю зброю.

"Є різні види спецзасобів, є ті, які призначені для розгону масових акцій, для натовпу, але тайзер - це індивідуальний засіб. Коли є один або два супротивники, один або два поліцейських, які роблять зауваження, а людина агресивно налаштована, і поліцейський може прийняти рішення застосувати цей засіб несмертельної дії", - заявив Крищенко.

Він додав, що тайзери необхідний для поліції, вони дозволять розширити стримуючі фактори.

Раніше РБК-Україна писало, що у поліції Києва немає на озброєнні водометів.

Також повідомлялося, що у Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї.

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