У поліції пояснили, як надзвичайний стан вплине на життя українців

Надзвичайний стан, запроваджений в Україні, не сильно вплине на повсякденне життя громадян, проте люди зіткнуться з деякими обмеженнями. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява .

За словами глави Нацполіції, на тлі реальної загроза безпеці України, її жителі повинні чітко дотримуватися деяких правил. Насамперед вони спрямовані на посилення заходів безпеки для збереження правопорядку.

"Умови надзвичайного стану кардинально не вплинуть на повсякденне життя громадян. Але потрібно знати, з якими обмеженнями люди можуть стикатися найчастіше", - зазначив Клименко.

Українцям слід враховувати наступне: