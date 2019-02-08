В поліції обіцяють збільшити кількість TruCAM з наступного тижня

Станом на сьогодні приладів працює 30 шт

В Украине со следующей недели заработают еще 30 портативных устройств измерения скорости TruCam, предназначенных для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Херсонской области.

Как сообщается, по состоянию на сегодня приборов работает 30 шт.

"Уже со следующего понедельника ожидайте еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11 февраля будем иметь 50 приборов измерения скорости на дорогах страны", - говорится в сообщении.

Новые места измерения отображаются на карте красным, а те, что уже были - синим.

Напомним, 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Прибор TruCam содержит в себе специальное шифрование данных, что делает невозможным вмешательство в данные, которые были этим устройством созданы.

Также патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начнется контроль скоростного режима с применением радар TruCam.