У поліції назвали причину перевірок в одному із штабів в Сумах

Місцева мешканка повідомила в поліцію про підкуп

Полиция и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции проверяла офис одной из партий из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Сумской области.

Как отмечается, руководителем Главного управления полиции области было назначено служебное расследование из-за открытого уголовного производства за нарушение законодательства в части превышения полномочий.

"Сегодня прокуратурой Сумской области в отношении сотрудников полиции города Сумы было открыто уголовное производство за нарушение законодательства в части превышения властных полномочий, якобы препятствование законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание По данному факту руководителем Главного управления полиции области было назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Начальник ГУНП области заявил, что нарушения избирательного законодательства должны подвергаться принципиальной оценке в рамках правового поля

"Следовательно, любые нарушения избирательного законодательства должны подвергаться, в первую очередь, беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, несмотря на то, к какой политической партии или силе относят себя правонарушители. Любые попытки втянуть в грязные политические игры работников полиции никоим образом не помешают нам выполнить наш долг перед государством и народом в части обеспечения законности и правопорядка", - сказал Николай Лушпиенко.

Так, было установлено, что местная жительница сообщила в полицию о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской происходит подкуп избирателей.

"По указанному адресу правоохранители застали двух граждан - один зарегистрирован в г. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. Никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков, что именно здесь расположено офисное помещение представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было", - отметили в полиции.

У одного из мужчин, которые находились внутри, был замечен пистолет.

"Поскольку данные граждане отказались давать какие-либо пояснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанных граждан доставили в горотдел полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах по факту превышения служебных полномочий работниками полиции , которые безосновательно задержали двух граждан в офисе одной из политических партий, начато уголовное производство.

РБК-Украина писало, что в рамках дела о пирамиде подкупа избирателей на выборах президента Украины правоохранители проводят 50 обысков.