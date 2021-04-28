В поліції назвали обмеження, яких потрібно дотримуватися під час богослужінь на Великдень

Так, в приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцію півтора метра, один громадянин на 4 кв м.

Крім того, слід обмежити проведення таких релігійних обрядів як прикладання до ікон, миропомазання та святе причастя.

Водночас, поліцейських закликали "діяти толерантно", адже в першу чергу поліція проводить профілактичну роботу.

Начальникам Головних управлінь доручили стежити за поділами на "червоні" та "оранжеві" зони, та з огляду на те, в якій зоні регіон знаходиться, забезпечувати карантинні обмеження.