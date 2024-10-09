Полицейский застрелил 23-летнего парня в Киевской области: стали известны детали

В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня, который угрожал матери топором, а затем набросился на правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Событие произошло 9 октября в одном из сел Броварского района Киевской области. Правоохранители получили вызов по факту домашнего насилия, а когда приехали на вызов, увидели, что парень ведет себя агрессивно и угрожает топором своей матери. Когда полицейские вошли в дом, он набросился на них.

Один из правоохранителей предупредил, что будет стрелять спецсредством с резиновыми пулями, однако мужчина не реагировал и полицейский выстрелил в него. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он умер до ее приезда.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Главное управление Национальной полиции в Киевской области назначило служебное расследование по действиям полицейских. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.