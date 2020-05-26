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Поліцейський зі складу ООС заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 11:57
Поліцейський зі складу ООС заразився коронавірусом
Фото: людина в спецодязі (РБК-Україна)

Правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області

В поліцейського зі складу операції Об’єднаних сил (ООС) підтверджено коронавірус. Наразі здійснюють заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Як зазначається, правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, а стан його здоров’я задовільний.

Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання динаміки поширення коронавірусу.

Відзначимо, в МОЗ назвали умови, при яких вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в Україні коронавірусом захворіло понад 4 тис. медичних працівників, це близько 20% усіх інфікованих COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ООСКоронавірус
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