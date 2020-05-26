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Полицейский из состава ООС заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 11:57
Полицейский из состава ООС заразился коронавирусом
Фото: человек в спецодежде (РБК-Украина)

Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области

У полицейского из состава операции Объединенных сил (ООС) подтвержден коронавирус. Сейчас проводят меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, а состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Напомним, в Украине фиксируют рост динамики распространения коронавируса.

Отметим, в Минздраве назвали условия, при которых удастся избежать второй волны коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Украине коронавирусом заболело более 4 тыс. медицинских работников, это около 20% всех инфицированных COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ООСКоронавирус
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