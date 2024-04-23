Полицейский из Днепра мог обогатиться более чем на 14 млн гривен. ГБР объявило ему подозрение

Полицейский уже получал подозрение

В прошлом году этого правоохранителя разоблачили на вымогательстве денег у строителей вместе со своим братом. Мастера делали ремонт в усадьбе, оформленной на его тещу.

"Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить ущерб, который сам оценил в 200 тысяч долларов", - написало ГБР.

В ходе расследования был проведен мониторинг жизни правоохранителя.

Какое имущество удалось найти у полицейского

Полицейский только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн гривен, что не сходиться с его законными доходами.

Фото: Объявление подозрения (dbr.gov.ua)

Земельный участок, элитный дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещах и тестях. В то же время декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни. Ему сообщено о подозрении в:

Незаконном обогащении;

Декларировании недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.