Поліцейським у Франції дозволили стріляти на мітингах гумовими снарядами

Суддя відхилив клопотання про заборону використання спеціальних гранатометів

Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), стреляющие резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт совета.

Сообщается, что судья отклонил ходатайства о запрете использования специальных гранатометов.

"Судья Государственного совета рассмотрел ходатайства о запрете использования специальных гранатометов (LBD) во время демонстраций "желтых жилетов". Судья отклонил эти запросы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что использование LBD строго регламентировано внутренним полицейским кодексом безопасности. По словам судьи, использование этого оружия во время митингов привело к травмам, иногда очень серьезным. При этом не всегда можно было выяснить, насколько оно было правомерно. Однако судья не выявил намерений властей не соблюдать кодекс безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что французская полиция в Париже разогнала участников демонстрации "желтых жилетов", применив слезоточивый газ.