Поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках в М'янмі, є жертви

У М'янмі загострюється ситуація на тлі військового перевороту. Сьогодні поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках.

Про це повідомляє Reuters.

В М'янмі протестувальники зібралися біля відділення поліції в районі Таркета і вимагали звільнення затриманих, яких заарештували раніше.

В результаті поліція відкрила вогонь по натовпу. Відомо, що загинули не менше двох осіб.

"принаймні, два протестувальників були вбиті в результаті обстрілу поліції в районі Таркета в М'янмі", - йдеться в повідомленні.