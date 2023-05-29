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Полицейские спасли подростка из-под Марьинки, который чуть не погиб от обстрела РФ (фото)

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Донецкая область, Понедельник 29 мая 2023 20:31
Полицейские спасли подростка из-под Марьинки, который чуть не погиб от обстрела РФ (фото) Фото: Правоохранитель (www.facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители спасли подростка из села Катериновка (Донецкая область), который ранее попадал под вражеский удар кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Из села Екатериновка (находится вблизи Марьинки - ред.) полицейские эвакуировали 16-летнего парня с больной мамой. Юноша чуть не погиб во время российского обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вадим уже год не учился и пережил вражеский удар кассетными боеприпасами. В тот день дом, где парень живет с родителями, подвергся разрушениям, убило собаку.

"Я как раз выходил на улицу, слышу - в небе взрывается и летит. В этот момент папа хватает меня и бросает на пол. И осколки посыпались. Очень страшно было. Здесь нечего делать, в любой момент можно умереть", - сказал парень.

Также из Красногоровки полицейские вывезли маломобильного мужчину после инсульта. Все доставлены в медучреждение.

Эвакуация детей в Донецкой области

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