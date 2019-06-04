Політологи оцінили шанси "партії мерів" обратися в парламент

"Партія мерів", яка буде брати участь в парламентських виборах під брендом "Довіряй ділам", має високі шанси на подолання 5% бар'єру та проходження в парламент. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловили ряд українських політологів, коментуючи з'їзд партії "Довіряй ділам", який пройшов 2 червня в Харкові.

Як наголошує на своїй сторінці в Facebook політолог Юрій Гаврилечко, майбутні парламентські вибори принесуть закриття старих політичних проектів і появу нових.

За його словами, "партія мерів" має серйозний потенціал в найближчому майбутньому як на Заході країни, так і на Сході, оскільки в її основі лежить суто соціально-економічний порядок денний.

"До цих пір "вождистські" партії в Україні були партіями еліт того чи іншого регіону, так було в часи Кучми (дніпропетровські), Януковича (донецькі), Порошенка (вінницькі). В результаті їх діяльності, країна розколювалася на частини... Поява ж у парламенті невождистської партії регіональних еліт може призвести до строго зворотного результату – посилення інтеграції регіонів та підвищення їх пов'язаності", - пише Гаврилечко.

На думку керівника центру "Третій сектор", політолога Андрія Золотарьова, політсила може розраховувати на подолання 5% бар'єру.

"В тому форматі, як побачили на з'їзді "Довіряй ділам", за визначенням не буде традиційної для української політики вождистської партії. Важко уявити Труханова, який диктує Кернесу або навпаки... Про можливості. Вони очевидні. Сума потенціалів політичних машин мерів і регіональних еліт дозволяє партії розраховувати на подолання 5% бар'єру. А адже є ще й великий загін мажоритарників. Навіть з урахуванням можливих втрат представництво "ДД" у Раді напевно буде", - вважає Золотарьов.

Як зазначає директор Агентства соціальних комунікацій, політолог Сергій Бєлашко, поява в українському політикумі партії місцевих еліт корисна для подальшої децентралізації.

"Лідери "Довіряй ділам" вже не раз продемонстрували вміння вибудовувати відносини з Центром, незалежно від політичного режиму і тих, що представляють його "портрети". Теоретично ця партія має серйозний електоральний потенціал в різних регіонах України, далеко за межами трикутника Харків-Одеса-Ужгород", - пише Бєлашко.