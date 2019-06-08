Політологи оцінили шанси об'єднання опозиційних сил на виборах

Об'єднання п'яти опозиційних партій підвищує шанси на подолання 5% бар'єру на виборах у Верховну раду. Таку думку в Facebook висловили ряд українських політологів, коментуючи заяву представників п'яти партій "Опозиційний блок", "Наші", "Відродження", "Довіряй ділам" і "Партії миру і розвитку" про спільну участь у виборах.

Як зазначає політолог Дмитро Корнійчук, коротка виборча кампанія вимагає від кандидатів зі схожими ідеологічними позиціями об'єднання зусиль.

"Чим цікавий новий альянс? По-перше, має всі шанси пройти 5%-й бар'єр за рахунок електоральних ресурсів "ахметівської" частини "Опоблоку" і Мураєва (як показали президентські вибори), а також персональних рейтингів мерів великих міст (Одеса, Харків, Маріуполь), що входять до об'єднання", - відзначив Корнійчук.

На думку політолога Сергія Бєлашка, альянс п'яти партій стане альтернативою для тих українців на Півдні і Сході, які не хочуть голосувати за відверто проросійську "Опоплатформу".

"Синьо-білий" електорат давно чекає об'єднання опозиційних сил. А тут йому пропонують як раз те, що повною мірою відповідає його запитам: союз мерів і промисловців, нова модель партійного будівництва, реальні люди і конкретні справи", - вважає Бєлашко.

Як зазначив політолог Юрій Гаврилечко, це об'єднання дозволить "Опозиційному блоку" розширити електоральне поле за рамки Півдня і Сходу України.

"А у "партії мерів" з'являється шанс посилити ідеологічний блок, вийшовши за рамки образу "просто міцних господарників", - додав Гаврилечко.

Керівник центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов підкреслив, об'єднання п'яти партій створить конкуренцію колишнім колегам по фракції "Опозиційного блоку".

"Приєднання "Опоблоку" і те, що він, схоже, стане базисом проекту, погана новина для їхніх колишніх колег по фракції і партії, які пішли до Медведчука. Останні все далі заганяють себе в токсичну і локальну проросійську нішу. Крім того, на мажоритарці не тільки у "Опоблоку", але у "Відродження" позиції набагато міцніші, ніж у конкурентів з "За життя". Та і підтримка мерів з їхніми ресурсами свою роль зіграє", - вважає Золотарьов.