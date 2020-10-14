Політолог розповів, навіщо Зеленському опитування на місцевих виборах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський анонсував всеукраїнський питання на 25 жовтня, в день місцевих виборів. На думку політолога Володимира Фесенка, мобілізація електорату - це сама логічна версія бажання влади провести опитування в день голосування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібен опитування на місцевих виборах".

Фесенко зазначає, що в такому випадку як мінімум два питання повинні зацікавити молодого виборця, одне з них може стосуватися легалізації медичного канабісу.

Політолог додав, що з точки зору обіцянок президента було б логічно також винести на голосування питання, які стосуються його конституційних пропозицій. Серед них: скорочення кількості депутатів у парламенті, можливість позбавлення мандата і "законодавча ініціатива народу".

"Поки що я це розглядаю як якийсь експеримент. Нестандартне рішення в стилі Зеленського. Таким чином вони ламають логіку фінішного етапу виборчої кампанії. Ви ж бачите як всі зніяковіли зараз. В останні дні будуть обговорювати питання цього опитування. Як перехоплення ініціативи трохи, можливо, це спрацює на мобілізацію", - зазначив політолог.

Також РБК-Україна писало, що на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія не займається організацією анонсованого главою держави опитування.