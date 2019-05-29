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Політолог розповів, що може стати "фактором успіху" партії мерів на парламентських виборах


Експерт розповів про головний фактор успіху "партії мерів"

Основні парламентські партії, структуровані за лідерським або корпоративним принципом, виявилися нездатними боронити інтереси міст і регіонів, тому регіональні лідери, в першу чергу мери, заявили про готовність йти на парламентські вибори своєю партією. Так директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко на своїй сторінці в Facebook прокоментував з'їзд об'єднаної партії мерів, запланований на 2 червня в Харкові.

Він також вважає, що головний фактор успіху "партії мерів" – горезвісна децентралізація. Адже при додаткових повноваженнях і ресурсах місцеві еліти не отримали політичних гарантій. Більше того, тиск з боку "силовиків" і керованих ними "активістів" тільки виріс.

"Позачерговість парламентських виборів грає на руку амбітним муніципалам. Часу на розкрутку у кандидатів немає. Значить, політики, які працюють на місцях, отримують серйозні переваги. Вони добре розуміють настрої та потреби виборців. У них налагоджений зворотній зв'язок зі своїми потенційними прихильниками. Їм не треба витрачатися на рекламну кампанію – вони та їх справи і так добре відомі. Природно, все це підвищує шанси на успіх лише тих місцевих лідерів, хто користується авторитетом у своїх містах та регіонах. Популісти і авантюристи, яких винесла до влади кривава хвиля "патріотизму", на цей раз напевно пролетять повз корита", – пише Сергій Бєлашко.

Нагадаємо, вчора міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що з'їзд партії мерів, на якому буде ухвалено рішення про участь в дострокових парламентських виборах, пройде 2 червня в Харкові.

Він зазначив, що до складу об'єднаної політсили увійдуть партія "Довіряй справам" і "однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України", зараз переговори з представниками місцевої влади ще тривають.

Харківський голова Геннадій Кернес раніше також підтвердив, що вони разом з Трухановим поведуть на вибори у Верховну раду свою політичну силу, але залишаться на посадах.

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