Политолог предупредил о риске для Украины из-за контактов Трампа с Путиным

Политолог подчеркнул, что Трамп и Путин пока ни о чем не договорились, кроме подготовки личной встречи, которая может пройти в Саудовской Аравии.

При этом Фесенко отметил, что его беспокоит "эйфория" Трампа по поводу Путина. Американский лидер всегда говорит, что он "побеждает" и "все хорошо". И после его разговора с Путиным создается впечатление, что "еще немного и будет мир", но это не совсем так.

По его словам, логика американцев состоит в том, чтобы достичь прекращения огня, потом проведение выборов в Украине и заключение долгосрочного мирного соглашения. Но Путин не собирается прекращать военные действия и настаивает на "стабильном мирном соглашении".

"Конечно, Путин хочет, чтобы это было мирное соглашение на российских условиях. Риск здесь есть, безусловно. Вот я вижу риск в том, что Путин, в том числе через личные контакты, через встречи с Трампом, через такие телефонные разговоры, будет "обрабатывать Трампа". Он будет пытаться перепрограммировать Трампа под российские условия завершения войны", - уточнил Фесенко.

Он подчеркнул, что по этой причине Украина должна настаивать, что переговоры о завершении войны должны проходить при ее участии. Об этом нужно жестко говорить как публично, так и непублично.

По мнению политолога, Трамп пока что не собирается договариваться без Украины, поскольку после разговора с Путиным он сразу позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Если бы ему Зеленский был неинтересен, и он собирался бы договариваться только с Путиным, то он бы не звонил по телефону Зеленскому. И он (Трамп - ред.) по-прежнему всегда говорил, что его формула: "танго танцуют вдвоем". Он подразумевает РФ и Украину", - добавил он.