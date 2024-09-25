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Политолог оценил риски для Украины в случае президентства Трампа

Украина, Среда 25 сентября 2024 18:17
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Политолог оценил риски для Украины в случае президентства Трампа Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

В случае прихода к власти в США кандидата от Республиканцев Дональда Трампа, риски для Украины очевидны. Только его заявления говорят о том, что в его окружении есть люди, которые могут формировать антиукраинские установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

"Сам факт накручивания Трампа против Зеленского и Украины говорит о том, что в его окружении есть люди, которые могут формировать пусть ситуативные, но антиукраинские установки", - отметил Фесенко.

Он заявил, что в случае возвращения Трампа к власти риски для Украины есть, и отметил, что они не в том, что говорит Трамп об украинском президенте Владимире Зеленском или о самой Украине прямо сейчас.

В то же время политолог отметил, что переговоры с Россией неизбежны, и если Трамп станет президентом США, то будет их инициатором. А значит, как он подчеркнул, готовиться нужно заранее и подготовить тактику, как вести себя на переговорах и отстаивать свои интересы.

"Это не значит, что Трамп будет сдавать Украину России. Но многое будет зависеть от того, кто будет заниматься вопросом переговоров, насколько это лицо будет компетентным и объективным. Апокалиптических рисков, фатализма и обреченности нет", - считает Фесенко.

По его мнению, если Украина будет выдвигать неприемлемые условия, тогда нужно наработать контрстратегию с европейскими партнерами. Как защищаться на фоне возможного лишения американской поддержки.

В то же время эксперт отметил, что ожидается, что Трамп будет склонять к уступкам не только Москву, но и Киев, если он не согласится на его план прекращения огня.

"Пока наиболее вероятный сценарий, в котором конгрессмены-республиканцы и "рейгановское партийное крыло" будут убеждать его сохранить поддержку Украины, но в формате ленд-лиза/кредита. Если возникнут проблемы и мы будем отказываться, Трамп начнет давить прекращением военной и финансовой помощи", - подытожил Фесенко.

Отметим, что недавно Трамп снова назвал президента Украины "лучшим продавцом в истории" и пообещал "вывести Америку из войны".

Подробнее об этом и о том, что означает риторика Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

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