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Политолог оценил потенциал протестов в Грузии: будет ли результат

Киев, Пятница 29 ноября 2024 16:45
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Политолог оценил потенциал протестов в Грузии: будет ли результат Иллюстративное фото: в Грузии начались протесты из-за отказа власти от начала переговоров о вступлении в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Протестующие в Грузии, вероятно, не добьются результата. Чтобы изменить ситуацию, их действия должны быть более решительными.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов.

"Крест я не ставлю пока (на протестах - ред.), но выглядит слабенько. Честно говоря, такими нерешительными действиями они этого результата не достигнут", - считает Несвитайлов.

Также он резко раскритиковал действия грузинской власти, когда ее представители заверяют, что Грузия до 2028 года станет настолько сильной, что Евросоюз "потом сам к ней приползет" и предложит евроинтеграцию.

"Полностью российскую риторику копируют. Было бы смешно, если бы не было так трагично. Но для грузин это чуть ли не последний шанс, потому что они скатятся под влияние РФ просто колоссально", - добавил политолог.

Он также уточнил, что на Украину такие события особо не влияют, поскольку это "другой геополитический контекст". Но, в то же время, между странами был определенный период сотрудничества, когда в 2008 году Украина оказалась "чуть ли не единственной", кто поддержал грузин.

По мнению Несвитайлова, грузинский сценарий показывает, что могло бы случиться с Украиной за несколько лет ползучей оккупации РФ.

"Они просто так же нас поглотили бы своими законами об иноагентах. Думаю, не так долго пройдет время, и языковая политика откатится у грузин", - считает он.

Протесты в Грузии

Напомним, вчера, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство отказалось начинать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

На этом фоне в стране начались протесты. Силовики их разогнали.

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