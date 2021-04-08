Останні санкції РНБО можуть бути пов'язані з контрабандою з ОРДЛО

Минулого тижня президент Володимир Зеленський запровадив санкції терміном на три роки проти десятка "топ-контрабандистів" України . Ці санкції можуть бути пов'язані з контрабандою тютюнової продукції з ОРДЛО.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".

Про контрабанду яких саме товарів тоді не повідомлялося. Однак кілька поінформованих джерел РБК-Україна, розповіли, що частина фігурантів санкційного списку нібито пов'язана з контрабандою тютюнової продукції з ОРДЛО.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомляв, що влада "повинна поставити крапку" в проблему контрабанди підакцизних товарів з окупованих територій. А в середині березня він анонсував, що на наступне засідання буде винесено питання контрафактної продукції з ОРДЛО.

Боротьбу з контрабандою сигарет почали, тому що тютюнові компанії намагалися домогтися зниження акцизів, бо не витримали конкуренцію з нелегалами на тлі зростаючих податків. За різними оцінками частка тіньового ринку восени минулого року доходила до рекордних 10%.

За інформацією РБК-Україна, приблизно півроку тому аналітичний центр при РНБО звернувся до "табачників", а пізніше нібито був запропонований компроміс: акцизи знижувати ніхто не буде, але держава перекриє контрафактні потоки, очищаючи ринок від нелегальної продукції.

Цю інформацію офіційно не підтвердили ні в РНБО, ні в СБУ, але джерело РБК-Україна в спецслужбі на умовах анонімності заявив, що дійсно, однією з підстав для введення останніх санкцій стали встановлені факти незаконних поставок сигарет з ОРДЛО. Тобто формально було виконано вимогу закону про прив'язку санкцій до кримінальних справ про фінансування тероризму.

При цьому ні один із співрозмовників видання не підтвердив, що вся десятка фігурантів має відношення до контрабанди з ОРДЛО або фінансуванню тероризму. При цьому джерела, близькі до керівництва держави, зазначили, що "необхідні докази можуть бути представлені в майбутньому".