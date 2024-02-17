Политики ставят "галочку", но этого мало. Кулеба рассказал о проблеме с поставкой снарядов

У Украины есть две проблемы с поставкой боеприпасов. Первая заключается в их количестве и стабильности снабжения, а вторая - в том, что не все снаряды подходят для всех гаубиц.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

"Первое - количество и постоянство, стабильность поставок. Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта - президент, военные советники, военнослужащие пишут с фронта - плохая ситуация, нужны боеприпасы", - сказал глава МИД.

Вторая проблема, как отметил Кулеба, носит специфический характер.

"Видите, когда принимается решение о поставках определенного количества снарядов, скажем 155 калибра, принимается политическое решение и поставлено 10 тысяч снарядов, мы ставим галочку и ждем следующие партии... Но дело в том, что все эти гаубицы и пушки калибра 155 мм были созданы для конкретных типов снарядов этого калибра, произведенных в конкретной стране", - заявил он.

Как пояснил глава МИД, нельзя использовать один и тот же снаряд на всех орудиях 155 калибра.

"Политики ставят галочку, получают должное за осуществление этой поставки, а на местах возникает огромная техническая проблема", - добавил Кулеба.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года в ЕС договорились о выделении одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов для Украины. Планировалось, что страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Но пока этот план не выполнен.

Однако, как пообещал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, до конца года Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от европейских стран.

В то же время, по словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Кроме того, выступая в Мюнхене, чешский президент Петр Фиала заявил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов, которые уже в ближайшие недели могут быть отправлены в Украину.

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