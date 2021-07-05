Політика України проти "зеленої" енергетики вигідна Путіну, - експерт

"Особливо болючим для України з моєї точки зору є "зелений" акциз. Зелена енергетика - це не просто один з глобальних трендів, а саме те що потрібно Україні", - сказав Бєлковський.

На його думку, Україна перебуває в умовах жорсткої конкуренції з Росією, тому Україні треба користуватися всіма можливими перевагами для зниження політичного та економічного впливу агресора на державу.

За словами Бєлковського, найважливіша суб'єктивна перевага України - це можливість використовувати проекти, які в авторитарній Росії при вкрай архаїчному мисленні її лідерів зробити не можна.

"Це в першу чергу стосується постачання водню по газотранспортній системі. Але вводити в теперішніх умовах "зелений" акциз на "зелену" енергію це дуже дивно", - підкреслив він.