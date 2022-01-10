Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що політика Росії становить загрозу системі безпеки Європи. Та додав, що умови її "гарантій безпеки" приймати не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Він зазначив, що "вимоги російської сторони у сфері безпеки прийняти не можна", а також в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Женеві стартують переговори делегацій Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки".

Це перший із трьох раундів переговорів відносно вимог РФ про контроль над озброєннями та нерозширення НАТО. Окремо США планують порушити питання про загрозу вторгнення російських військ в Україну.

Додамо, крім цього сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину.