Politico назвало возможные даты и места переговоров по Украине на высшем уровне

По данным издания, встреча мировых лидеров по Украине станет следующим шагом после саммита политических советников в Копенгагене. Вероятно, будет принято совместное заявление глав государств.

Украина рассматривает эту встречу как "предшественницу" анонсировавшего ранее мирного саммита.

По словам западных чиновников, встреча на уровне глав государств может пройти на полях сентябрьской Генеральной ассамблеи ООН или в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на 9-10 сентября.

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. На саммит были приглашены в 30 развивающихся стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику.

"Формула мира"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее представил украинскую "формулу мира". Она состоит из10 пунктов, призванных обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность в Украине и мире, а также освобождение всех территорий Украины.

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