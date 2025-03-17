Politico узнало, при каком условии Украина готова к ослаблению санкций против РФ

Украина готова рассмотреть возможность ослабления санкций против России в случае заключения мирного соглашения. Киев подчеркивает, что санкции должны оставаться рычагом для принуждения России к реальным шагам для прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Украина готова рассмотреть возможность ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности для украинцев в рамках мирного соглашения, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
По словам Власюка, экономические ограничения, введенные против России, должны служить целям, которые заставят страну прекратить агрессию и согласиться на мир.
"Эти санкции не просто наказание, они должны стать рычагом для достижения прочного мира", - подчеркнул он.
Власюк отметил, что возвращение к бизнес-отношениям с Россией зависит от конкретных условий, когда Россия сделает реальные шаги в направлении прекращения войны. Он также отметил, что санкции должны быть использованы так, чтобы Россия почувствовала боль и была вынуждена к переговорам.
На фоне экономических трудностей в России, связанных с санкциями и потерями от энергетических доходов, Власюк отметил важность обеспечения справедливости для украинцев, учитывая масштабы жертв.
Он добавил, что Киев также стремится получить компенсацию за страдания, которые пережили украинцы в результате войны.
Позиция Украины совпадает с утверждением президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов положить конец войне, одновременно прекратив помощь Украине, если Россия пойдет на переговоры.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость применения более жестких экономических мер для принуждения России к миру.
Международные партнеры, в частности страны Европы, также обсуждают возможность восстановления нормальных экономических отношений с Москвой после завершения войны.
В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что возобновление сотрудничества с Россией может стать реальностью после прекращения боевых действий.
После полномасштабного вторжения Запад ввел санкции, направленные на изоляцию России и ослабление ее экономического и военного потенциала.
Санкции охватывали широкий спектр мер: от финансовых ограничений, таких как отключение российских банков от системы SWIFT, до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии. Кроме того, были введены персональные санкции против чиновников, олигархов и компаний, связанных с режимом диктатора Владимира Путина.
К тому же ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел обсудили ссылки военной помощи для Украины.
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