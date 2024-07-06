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Politico узнало детали нового соглашения по Газе: ХАМАС отказался от своего ключевого условия

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

Об этом заявили официальный представитель ХАМАС и египетский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

При этом оба источника, говоривших на условиях анонимности, отметили, что соглашение все еще не гарантировано.

По их словам, поэтапное соглашение начнется с «полной» шестинедельной остановки огня, во время которого пожилые, больные и женщины-заложники будут освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных. В течение этих 42 дней израильские войска выйдут из густонаселенных районов Газы и позволят перемещенным вернуться в свои дома на севере Газы.

В течение этого периода ХАМАС, Израиль и посредники будут обсуждать условия второго этапа, который может предусматривать освобождение остальных мужчин-заложников, как гражданских, так и военных, сообщили чиновники. Израиль же продолжит освобождать палестинских заключенных.

Третий этап будет включать возвращение всех заложников, включая тела погибших и начало многолетнего проекта реконструкции.

При этом ХАМАС требует от посредников письменных гарантий того, что Израиль продолжит переговоры о постоянном прекращении огня после вступления в силу первого этапа, заявили собеседники издания.

Politico напоминает, что ранее представитель ХАМАС сообщил Associated Press, что группировка получила «устные обязательства и гарантии» от посредников, что Израиль не возобновит войну, и что переговоры будут продолжаться до достижения постоянного прекращения огня.

"Теперь мы хотим получить эти гарантии на бумаге", - сказал представитель ХАМАСа.

 

 

 

Напомним, ранее официальные представители Израиля не раз заявляли, что война не может быть прекращена до полного обезвреживания ХАМАС. Палестинская группировка с этим не соглашалась. Переговоры фактически сошли на нет.

Однако недавно появился проект нового соглашения.

Вчера, 5 июля, в Катаре израильская делегация во главе с главой Моссада Дэвидом Барни завершила переговоры в Катаре по заключению соглашения.

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