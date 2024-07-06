Politico узнало детали нового соглашения по Газе: ХАМАС отказался от своего ключевого условия

ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
Об этом заявили официальный представитель ХАМАС и египетский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
При этом оба источника, говоривших на условиях анонимности, отметили, что соглашение все еще не гарантировано.
По их словам, поэтапное соглашение начнется с «полной» шестинедельной остановки огня, во время которого пожилые, больные и женщины-заложники будут освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных. В течение этих 42 дней израильские войска выйдут из густонаселенных районов Газы и позволят перемещенным вернуться в свои дома на севере Газы.
В течение этого периода ХАМАС, Израиль и посредники будут обсуждать условия второго этапа, который может предусматривать освобождение остальных мужчин-заложников, как гражданских, так и военных, сообщили чиновники. Израиль же продолжит освобождать палестинских заключенных.
Третий этап будет включать возвращение всех заложников, включая тела погибших и начало многолетнего проекта реконструкции.
При этом ХАМАС требует от посредников письменных гарантий того, что Израиль продолжит переговоры о постоянном прекращении огня после вступления в силу первого этапа, заявили собеседники издания.
Politico напоминает, что ранее представитель ХАМАС сообщил Associated Press, что группировка получила «устные обязательства и гарантии» от посредников, что Израиль не возобновит войну, и что переговоры будут продолжаться до достижения постоянного прекращения огня.
"Теперь мы хотим получить эти гарантии на бумаге", - сказал представитель ХАМАСа.
Напомним, ранее официальные представители Израиля не раз заявляли, что война не может быть прекращена до полного обезвреживания ХАМАС. Палестинская группировка с этим не соглашалась. Переговоры фактически сошли на нет.
Однако недавно появился проект нового соглашения.
Вчера, 5 июля, в Катаре израильская делегация во главе с главой Моссада Дэвидом Барни завершила переговоры в Катаре по заключению соглашения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.