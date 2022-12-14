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Политическая люстрация. В Раде спрогнозировали, что может ждать выходцев из ОПЗЖ

Фото: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Выходцы из ОПЗЖ, вероятно, не смогут создать в будущем новый политический проект. Возможно, их ждет политическая люстрация.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Он считает, что депутаты из запрещенной ОПЗЖ вряд ли смогут создать успешный проект в будущем. По его словам, это был бы "очень смелый шаг".

"Мне кажется, что будет очень непросто что-то создать на основе того массива данных, ведь соцсети не горят. Кто-то ездил в Москву, кто-то за дни до вторжения продолжал адвокатовать Минские соглашения. Хотя на тот момент уже было решение России о признании этих псевдореспублик", – сказал вице-спикер ВР.

Корниенко добавил, что в Раде предлагают люстрировать выходцев из ОПЗЖ, однако эта инициатива довольно противоречива.

"К тому же как один из вариантов обсуждается политическая люстрация. Конечно, что с точки зрения прав человека - это очень плохая история. Она, вероятно, будет шаткой в Европейском суде по правам человека - Украина может проиграть такого рода дела. Но я думаю, что человеческая политическая самолюстрация их рано или поздно догонит", - добавил Корниенко.

По его словам, соответствующий законопроект о политической люстрации уже внесен в парламент, но вряд ли сможет дойти до голосования в зале.

Напомним, Верховный суд в сентябре окончательно запретил деятельность пророссийской партии ОПЗЖ.

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ОПЗВерховная радаАлександр Корниенко