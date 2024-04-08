"Полесье" нелегкой победой над "Минаем" прервало серию неудач в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Минай" – "Полесье" – 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 – Луифер, 9, 23, Мустафаев, 59

Долго команды не запрягали. Уже в дебюте закарпатец Устименко не смог воспользоваться ошибкой Кудрика, а житомирянин Назаренко пробил мимо дальней штанги из пределов штрафной. А на 9-й минуте "Полесье" вышло вперед – Луифер головой замкнул навес Крушинского с фланга.

"Минай" быстро пришел в себя. На 17-й минуте хозяева даже заработали одиннадцатиметровый. Впрочем, после просмотра видеоповтора арбитр отменил пенальти. А на экваторе тайма матч в час прервала масштабная воздушная тревога.

Вынужденная пауза пошла на пользу "полесским волкам". Венесуэлец Луифер полностью освоился в чемпионате Украины и это событие освятил дублем, завершив точным ударом розыгрыш стандарта Казаком и Крушинским – 0:2.

До и сразу после перерыва "Полесье" пыталось сделать счет разгромным. С выстрелом Крушинского после отскока справился Кемкин. Мустафаев отправил мяч мимо ворот. А бомбардир Луифер не смог акцентированно пробить после заброса из глубины. Зато Козак нанес удар мимо штанги с дистанции.

В конце концов давление житомирян дало плоды на 59-й минуте. Это Мустафаев получил передачу Таллеса справа в штрафной и классным выстрелом снял паутину с ближней девятки. Кемкин был бессилен в этом эпизоде.

Лишь после третьего пропущенного мяча "Минай" создал настоящий голевой момент. Кораблин из центрального круга протолкнул мяч вперед на Устименко. Тот сбежал к штрафной гостей и хладнокровно пробил мимо голкипера.

В финальные 20+ минут закарпатцы перехватили инициативу. Поспособствовала этому и травма нападающего "Полесья" Будкивского, оставившего команду в меньшинстве из-за отсутствия замен. Были и моменты у "Миная". Кудрик эффектно из-под перекладины вытащил выстрел Вакулы, а Семотюк в падении через себя пробил мимо штанги. Но на 87-й минуте уже никто не помешал Устименко головой замкнуть навес со штрафного.

Впрочем, вырвать ничью закарпатцы уже не сумели. Итак, "Полесье" прервало длившуюся с ноября 8-матчевую серию без побед. Теперь житомиряне имеют в активе 36 очков и закрепились на 6-й позиции. В свою очередь "Минай" – последний в турнирной таблице УПЛ (14 пунктов).