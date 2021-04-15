На полігонах бойовиків на Донбасі фіксують сотні одиниць військової техніки

зокрема, безпілотники ОБСЄ зафіксували 11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм та 12 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" калібру 122 мм біля Бугаївки. На полігоні поблизу Шимшиновки - одну протитанкову гармату "Рапіра" калібру 100 мм.

Також було виявлено значно кількість озброєння та військової техніки, які перебували за лінією відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Так, на полігоні біля Бугаївки - 3 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10", 24 (Т-64 - 13 одиниць, Т-72 - 11 од.), а також 5 мінометів калібру 120 мм "Сани". Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм, 12 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба", калібру 122 мм та 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм. На полігоні біля Круглика - 23 танки (Т-64 - 21 од., Т-72 - 2 од.), а на полігоні поблизу Шимшиновки - 11 танків Т-72 і самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм "Нона-С" . Ще 20 танків невстановленого типу зафіксовано на полігоні біля Тернового.

Також практично на всіх полігонах виявили бойові броньовані машини - всього 113 одиниць.

Крім цього Місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Зокрема, були зафіксовані факти глушіння безпілотників Місії над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий. Також один раз обмежили свободу пересування патруля ОБСЄ.

"Такими діями збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати досягнуті Мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування", - заявили в штабі.