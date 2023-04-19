"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина

Из всех постсоветских республик Беларусь – единственная, кто поддержал Россию в войне против Украины. Минск фактически стал союзником Кремля. С беларусской территории в феврале 2022-го войска агрессора пошли на Киев. И оттуда же в начале вторжения по Украине били ракетами.

Беларусь продолжает принимать косвенное участие в войне, став материально-технической базой российской армии. За прошедший год, по некоторым данным, она щедро "поделилась" не менее чем сотней танков и десятками тысяч тонн боеприпасов. А также задействовала свою "оборонку" для ремонта техники, поврежденной в боях. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), беларусскую промышленность уже ориентируют на затяжной военный конфликт.

Но это не все. Соседняя страна размещает у себя российских бойцов, тренирует их, предоставляет свою военную инфраструктуру, которую совместная "региональная группировка" использует для боевого слаживания. В совокупности это держит в напряжении Силы обороны Украины, отвлекая ресурсы на прикрытие северного фронта протяженностью более 1000 километров. А сам Александр Лукашенко заявляет, что он не против того, чтобы Беларусь снова использовали как плацдарм для наступления.

Россия состоит в военном союзе – Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но остальные его участники, кроме Беларуси – Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан – на деле РФ не помогают. В Москве утверждают, что не планируют запрашивать помощь ОДКБ. Хотя, скорее всего, боятся нарваться на отказ, поскольку участники союза не признают аннексию украинских территорий.

Что касается Беларуси, то с учетом зависимости правящего режима от Кремля выбора у нее не было. Минск и Москва делают вид, что строят так называемое "союзное государство". А одним из его пунктов как раз является согласованная военная политика.

С этой точки зрения символично, что перед походом на Киев россияне стягивали в Беларусь войска под предлогом учений "Союзная решимость-2022". Через четыре дня после их окончания российские колонны пересекли границу Украины.

Союз неравных

Идея союзного государства появилась в 1990-х. После распада Советского Союза стороны решили восстановить экономические связи, когда Беларусь производила товары, а Россия была не только источником сырья, но и главным рынка сбыта. За сближение с Россией активно выступал Лукашенко во время своей первой президентской кампании. Возглавив страну, он "качал" эту тему в своих политических и экономических интересах.

Беларусские и российские военные (фото: twitter.com/armscontrolrus)

Быстрому появлению надгосударственного образования мешали внутренние процессы. В течение следующих двух десятилетий процесс шел медленно, в том числе из-за разногласий между президентами. Но в 2021 году Путин и Лукашенко утвердили почти три десятка программ взаимной интеграции.

С осени 2022-го на территории Беларуси развернули совместную группировку. Согласно плану, ее общая численность должна была составить 30 тысяч человек. Однако беларусские вооруженные силы – около 70 тысяч военных – включились в нее в полном составе, российских войск там порядка 9-10 тысяч.

"Союзная группировка изначально предусматривалась в рамках союзного государства. Просто само оно длительное время существовало только на бумаге и реализовывалось только в тех местах, которые касались экономики, торговли и взаимодействия силовых структур. До непосредственного наполнения и реализации до прошлого года не доходило", – сказал РБК-Украина беларусский аналитик проекта iSANS Ян Авсеюшкин.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не видит в союзном государстве и его армии непосредственную угрозу для Украины. В том числе потому, что даже в ОДКБ, по сути, дальше учений не заходило, а единственная операция прошла на территории Казахстана после массовых протестов начала 2022 года.

"Ни одна из стран не поддержала Россию военным контингентом. Поэтому все это исключительно мифы и фикция. И мы увидели это на примере Армении. Она во время конфликта с Азербайджаном несколько раз обращалась, но Россия не пришла ей на помощь", – отметил он.

По словам Мусиенко, и ОДКБ, и союзное государство интересуют Россию с точки зрения территорий и возможности использовать их в военных целях.

Полигон для агрессора

Помимо союзных сил в Беларуси находятся еще несколько тысяч российских военных. Здесь они проходят подготовку, после чего возвращаются назад в РФ. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что пока на беларусской территории нет ударной группировки, достаточной для наступления на Украину.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил Лукашенко за предоставление пяти полигонов и беларусских инструкторов для работы с "пополнением". Как указывает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", российские военные сконцентрированы возле Бреста, Барановичей, Осиповичей, Витебска и Лепеля. Учения на этих и на других полигонах в общей сложности продолжаются уже более 50 недель подряд.

Основатель проекта Антон Мотолько говорит, что Россия отправляет мобилизованных в Беларусь не потому, что ей не хватает своих баз. Просто на уровне Путина и Лукашенко есть договоренность о постоянном военном присутствии. А это лишнее напоминание о том, что де-факто Беларусь оккупирована.

"Долгое время Беларусь была безопасной для россиян, потому что население сильно подавлено протестами. Хотя история с подрывом самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в Мачулищах показала, что не все так гладко. И на мой взгляд, беларусские полигоны неплохо оборудованы даже по сравнению с российскими, поэтому для них это вполне логичный формат взаимодействия", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Беларусские полигоны, на которых тренируют российских солдат (фото: t.me/Hajun_BY)

Согласно официальной информации, с россиянами работают около 500 белорусских офицеров-инструкторов. Но, по мнению Мотолько, скорее всего, для тренировок привлекают ветеранов силовых структур. И плохая новость для россиян – это то, что у беларусских инструкторов нет боевого опыта. В целом если говорить о военных из Беларуси, то в последний раз их задействовали в реальном деле в 1980-х в Афганистане.

Что касается привлечения их к войне против Украины, то пока такой угрозы нет. В первую очередь потому, что в беларусском обществе есть устойчивый консенсус. Причем не только среди противников режима Лукашенко, но и среди его сторонников. Согласно данным опроса британского Королевского института международных отношений (Chatham House), идею отправить свои войска на помощь России поддерживают менее 3% белорусов.

"Лукашенко это прекрасно знает, и Кремль это знает. Они понимают, что в противном случае могут получить дестабилизацию. Путину выгодна номинальная независимость Беларуси. Вроде как она суверенна и де-юре Лукашенко все контролирует – сейчас в стране нет сильного открытого сопротивления", – добавил Мотолько в комментарии РБК-Украина.

Ядерный фетиш

Российский президент Владимир Путин в прошлом месяце объявил, что "по просьбе Лукашенко" все-таки разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Но без передачи контроля над ним. Сроки пока непонятны, Путин лишь намекнул, что летом завершится строительство специального хранилища.

Для беларусского диктатора идея с ядерным оружием является в какой-то мере фетишем. Ранее он неоднократно выражал сожаление о том, что в начале 1990-х демократические власти страны избавились от него. Жаловался на то, что НАТО "лязгает гусеницами" танков у границ, а Польша якобы планирует вторжение в Беларусь. Эту навязчивую идею он продавал десятилетиями и, похоже, в лице Путина нашел покупателя. Который пытался не допустить появления НАТО в Украине, но получил его в Финляндии.

Более того, история с российским ядерным оружием продолжает нагнетаться. На днях беларусский министр обороны Виктор Хренин отметил, что вслед за самолетами и "Искандерами" для тактических зарядов готовятся площадки под стратегические боеголовки.

Ракетный комплекс "Искандер" (фото: roe.ru)

Согласно опросу Chatham House, всего лишь 10% белорусов положительно относятся к тому, что что на их территории появится такое оружие. Отрицательно и скорее отрицательно – 44% и 30% соответственно. Но в данном случае для Лукашенко это не аргумент.

Зачем России размещать ядерное оружие в Беларуси? По мнению Антона Мотолько, во-первых, таким образом она хочет "пометить территорию", по примеру базы Черноморского флота в Крыму, которая позволила легко захватить украинский полуостров в 2014 году.

Во-вторых, это элемент манипуляции в контексте будущего контрнаступления – если Украина пойдет освобождать Крым, россияне будут активнее угрожать ядерной эскалацией. Однако здесь может таиться еще одна угроза.

"Например, потенциальное использование в международном терроризме. Это, условно говоря, возможность, чтобы заряды "пропали" с территории Беларуси и оказались у Ирана или кого-то еще. В таком случае все более реалистичным становится сценарий голливудских боевиков", – отметил Мотолько в разговоре с РБК-Украина.

Кроме того, если Россия значительно ослабнет в войне, потерпит поражение или погрузится в политический кризис, то ядерное оружие будет гарантией личной безопасности Лукашенко. Он убежден, что на страны с боеголовками никто не нападет и им ничто не угрожает.

Игра Лукашенко

О том, что ему нужны гарантии безопасности, Лукашенко говорит в открытую. На прошлой неделе он обсуждал их с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а до этого – с Путиным. По его словам, западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума. Хотя в отличие от Украины, Беларусь не была стороной этого документа и, соответственно, ничего в обмен на ядерное оружие ей не обещали. Поэтому Лукашенко и хочет дополнительных гарантий от России.

В этой связи важно понимать, кем он видит себя в российско-украинской войне и в чем его личный интерес. В первую очередь это вопрос условий, в которых он находится. Если вспоминать первые годы российско-украинской войны, то после оккупации Крыма в 2014 году Лукашенко говорил совершенно другие вещи.

Тогда он, весьма неожиданно, выступил с относительно нейтральной позицией. Лукашенко клялся в преданности Москве, но одновременно поддерживал территориальную целостность Украины. И аннексию полуострова он фактически признал только в 2021 году, до этого пытался играть роль миротворца, принимал у себя переговоры в минском формате и даже саммит "нормандской четверки" в 2015-ом.

Саммит "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года (фото: Getty Images)

Как считает бывший беларусский дипломат, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин, эта роль действительно приносила Лукашенко удовольствие.

"Но в 2020-м он проиграл выборы, провел репрессии, которых не было в истории современной Беларуси и которые взбудоражили народ больше, чем то, что он объявил себя победителем. И в этой ситуации Лукашенко увидел угрозу для своей власти, ему удалось насильно подавить протесты и в этом ему помогла Россия. Она подвела войска к границам и была готова вмешаться", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Действия Лукашенко вызвали ответную международную реакцию, с ним перестали сотрудничать и начали вводить санкции за нарушение прав человека и фальсификацию выборов. В ответ беларусский диктатор все сильнее закручивал гайки, расправившись с независимыми СМИ, некоммерческими организациями, правозащитниками и т.д. Затем была громкая история с посадкой самолета Ryanair с оппозиционным блогером Протасевичем и кризис с мигрантами на польской границе.

По словам Слюнькина, без этого контекста нет смысла смотреть на позицию Лукашенко в российско-украинской войне, которая сводится к тому, что он сейчас возвращает долги Путину. Причем расплачивается именно беларусским суверенитетом и работает по всем запросам, которые поступают из Кремля.

В конце марта Лукашенко предложил перемирие и призвал прекратить боевые действия в Украине с обеих сторон. На днях в беларусском МИД высказались категоричнее, заявив, что нужно "остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше".

"Я думаю, все эти идеи согласованы с Путиным, такой себе формат публичной координации. Когда тот угрожает ядерной эскалацией, а "добрый полицейский" Лукашенко рассуждает о перемирии. Ему просто отвели такую роль. И если сейчас Путину потребуется с его территории бомбить украинские города или идти в наступление, то от Лукашенко этого будет легко добиться", – добавил аналитик.

Причем это не означает, что интересы Лукашено на 100% совпадают с Москвой. Он не хочет ни тотального ее поражения, ни тотальной победы. В первом случае он просто потеряет власть, оставшись без "сюзерена", во втором – остатки суверенитета и независимости Беларуси.

Два месяца назад международная группа журналистов опубликовала кремлевскую стратегию по Беларуси. Ее разработка велась в 2021-м – тогда же, когда российский президент строил планы по вторжению в Украину. Он хотел сменить власть в Киеве и на волне успеха окончательно поглотить союзника еще до 2030 года.

Вместо этого Путин столкнулся с отчаянным сопротивлением в Украине. И уже Украина, своей военной победой над агрессором, может спасти Беларусь. Но, скорее всего, Беларусь уже без Лукашенко.