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За півроку жителям Дніпропетровської області встановили більше 30 тисяч "розумних" лічильників

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Дніпро, П'ятниця 23 липня 2021 16:41
За півроку жителям Дніпропетровської області встановили більше 30 тисяч "розумних" лічильників Фото: в Дніпропетровській області триває встановлення "розумних" лічильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області за підсумками шести місяців ДТЕК "Дніпровські електромережі" встановив 31 тисяч "розумних" лічильників з запланованих 67 тисяч цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Розумні" лічильники допомагають споживачам економити на електроенергії за рахунок нічного тарифу, який в два рази нижче денного. Кошти на установку лічильників передбачені інвестиційною програмою ДТЕК "Дніпровські електромережі" на 2021 рік. Тому жителям області не потрібно платити за їх установку.

"Розумні" лічильники автоматично передають свідчення про спожиту електроенергію. Тим, хто ними користуються не потрібно додатково повідомляти оператору системи розподілу дані про спожиту електроенергію через онлайн-сервіси або колл-центр. Крім того, нові лічильники дають можливість економити за рахунок денного і нічного використання електроенергії, що може значно скоротити витрати на електрику при активному використанні нічного тарифу*.

"Всього в 2021 році планується установка 67 тисяч "розумних" лічильників. До кінця року загальна кількість клієнтів, яким ДТЕК "Дніпровські електромережі" поставив розумні лічильники складе 351 тис. Установка такого лічильника не передбачає додаткових витрат з боку споживача", - говорять в компанії.

Збільшення інвестиційної програми завдяки переходу на стимулюючий інвестиції RAB-тариф допомогло значно збільшити обсяги установки "розумних" лічильників, які допомагають клієнтам заощаджувати.

До кінця 2021 року 27% клієнтів компанії будуть користуватися "розумними" лічильниками, а вже через 9 років все 100% клієнтів без додаткових доплат отримають нові "розумні" прилади обліку.

Відзначається також, що заміна лічильників відбувається в житлових будинках з морально застарілими лічильниками і низькою точністю обліку.

Нагадаємо, в 2020 році НКРЕКП затвердила нову модель формування тарифу для операторів систем розподілу - RAB-тариф, мета якого стимулювати інвестиції в розвиток електромереж.

*Розумні лічильники дозволяють, за бажанням клієнтів, користуватися перевагами нічного тарифу на електроенергію, з його умовами можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

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