Пів року в окупації. Подоляк показав, як на звільнених територіях зустрічають військових

Мешканці звільнених територій, які майже шість місяців були в російській окупації, вітають українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Подоляк опублікував відео зі звільнених територій, які перебували в окупації пів року. Жителі захоплених територій не знали, що відбувається в Україні.

"В окупації...Пів року прожили без світла та зв'язку. Не здогадувалися, що Київ вистояв, а за них весь світ. Вони були змушені покинути будинки і працювати за їжу", - зазначив він.

Російські окупанти погрожували жителям, що їх нібито стратять, якщо Україна повернеться.