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Польоти ракет над АЕС в Україні можуть обернутися ядерною аварією, - МАГАТЕ

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П'ятниця 29 квітня 2022 01:56
Польоти ракет над АЕС в Україні можуть обернутися ядерною аварією, - МАГАТЕ Фото: Южно-Українська АЕС (прес-служба НАЕК Енергоатом)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі попередив про ризик ядерної аварії через польоти російських ракет над атомними електростанціями в Україні. Йдеться, зокрема, про обстріл 16 квітня, коли ракета була зафіксована безпосередньо над Южно-Українською АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Організації Об'єднаних Націй.

Про даний випадок, коли камера відеоспостереження зняла політ ракети над цією АЕС, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ 28 квітня.

Зараз Місія вивчає докази. За словами Гроссі, якщо вони підтвердяться, цей інцидент "матиме надзвичайно серйозні наслідки".

"Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", - зазначив він.

Гроссі повідомив, що вже була опублікована доповідь, в якій представлені висновки про ситуацію з атомною електроенергією в Україні в цілому.

Так, на сьогодні з 15 наявних в країні енергоблоків в робочому режимі залишаються 7, в тому числі 2 на захопленій РФ Запорізькій АЕС, 2 на Рівненській АЕС, 1 на Хмельницькій АЕС і 2 на Южно-Українській АЕС. 8 інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або знаходяться в резерві.

Нагадаємо, 16 квітня був зафіксований черговий акт ядерного тероризму з боку РФ - над Южно-Українською АЕС пролетіли 3 ворожі крилаті ракети.

Додамо також, нещодавно глава МАГАТЕ заявив, що були зафіксовані пошкодження споруд на Чорнобильській АЕС, яка протягом 5 тижнів перебувала під контролем російських окупантів.

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