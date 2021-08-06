Політ вже близько. SpaceX з'єднала до купи Starship та Super Heavy

Компанія SpaceX американського мільярдера та винахідника Ілона Маска нарешті з'єднала до купи корабель Starship та ступінь Super Heavy. З'єднана до купи ракета повинна вже найближчим часом здійснити випробувальний політ на орбіту Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cosmic Perspective .

Спільнота опублікувала фотографію з'єднаних до купи ступенів Starship та Super Heavy. На фотографії можна побачити, наскільки величезною є ракета, яку компанія SpaceX хоче використовувати для польотів на Місяць та Марс.

Встановлювати Starship на Super Heavy почали ще вчора, але операцію довелося відкласти через сильний вітер довкола пускового майданчика. Збирати докупи ракету-гіганта продовжили сьогодні вранці, і от - цей процес успішно завершено.