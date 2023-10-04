RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Облегчит поиск вакансий: LinkedIn внедрит искусственный интеллект в работу соцсети

Фото: LinkedIn внедрит искусственный интеллект (wikimedia)
Автор: Константин Широкун

Социальная сеть LinkedIn внедрит искусственный интеллект в алгоритмы поиска соцсети, что позволит быстрее находить кандидатов на работу, а специалистам по маркетингу создавать более эффективные рекламные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Социальная сеть использует для модернизации своих сервисов технологию OpenAI. Благодаря новым возможностям компьютер, например, сможет спросить рекрутера, заинтересован ли он в квалифицированных кандидатах из другого города, где у компании также есть офисы, или люди, чьи должности не совпадают, но имеют схожие навыки.

LinkedIn добавляет подобные инструменты для маркетологов, которые ищут потенциальных клиентов, а также представляет инструмент, который будет использовать искусственный интеллект для чтения веб-сайта компании и создания маркетинговой кампании для продуктов и услуг для бизнеса, которые затем будут запускаться на сайте LinkedIn.

Использование искусственного интеллекта в соцсетях

Социальные сети активно внедряют искусственный интеллект для улучшения работы многих сервисов. Так, ранее в YouTube заявили, что компания тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud – сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.

Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж. Пока новый инструмент поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
LinkedInИскусственный интеллект