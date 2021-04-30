Пів України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 30 квітня різко погіршиться. Пів країни накриють дощі з грозами, але температура повітря підніметься.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі з грозами у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Температура повітря вдень на заході країни складе +17+20, а вночі +7+9. У північних областях вдень буде +15+18, а вночі +6+9.
У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень у східних областях складе +17+19, а вночі +4+6. У центральних областях вдень +17+20, а вночі +6+9.
На півдні країни вдень буде +14+19, а вночі +6+9.
Прогноз у Києві
За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +7+9.
Нагадаємо, синоптики розповіли РБК-Україна, якою буде погода в Україні на Великдень.
Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів.