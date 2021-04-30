Пів України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 30 квітня різко погіршиться. Пів країни накриють дощі з грозами, але температура повітря підніметься.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі з грозами у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Температура повітря вдень на заході країни складе +17+20, а вночі +7+9. У північних областях вдень буде +15+18, а вночі +6+9.

У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень у східних областях складе +17+19, а вночі +4+6. У центральних областях вдень +17+20, а вночі +6+9.

На півдні країни вдень буде +14+19, а вночі +6+9.

Прогноз у Києві

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +7+9.