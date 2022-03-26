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До замаху на Зеленського причетні найманці "групи Вагнера", - радник міністра оборони

Фото: радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський (facebook.com/markian.lubkivskyi)
Автор: Роман Мирончук

Російська приватна військова група "Вагнер" причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, і пару з них безрезультатно відправили в Україну", - заявив Лубківський.

Він також зазначив, що змова була підтверджена українською розвідкою і спецназом, що відповідає за охорону Зеленського.

"Всі ці документи і необхідні докази будуть представлені в Міжнародний суд", - сказав він, додавши, що не може розкрити більше інформації з оперативних причин.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнер" Дмитру Уткіну, який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Ми також писали про те, що глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів про можливу нову хвилю вторгнення Росії.

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Війна Росії проти України