Замах на Шефіра. Генпрокуратура розглядає понад 10 версій

Генпрокуратура назвала кількість версій, які розглядаються в справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Правоохоронці наразі мають таких понад 10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генпрокурора України Ірину Венедіктову під час виїзного засідання фракції "Слуга народу".
"Що стосується версій. Вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас більш як 10 версій, з якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо", - розповіла Венедіктова.
Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.
На думку глави МВС Дениса монастирського, метою нападу було вбивство Шефіра.