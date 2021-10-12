Замах на бізнесмена "Мультика": поліція через рік знайшла та затримала стрілка

Після скоєння злочину - кілер покинув рушницю на горищі будинку, звідки й відкривав вогонь.

"Збіг трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка", - пише Венедіктова.

Зазначається, що чоловік вже мав проблеми з законом і є відомим в кримінальних колах. Перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні міг бути мотивом до можливого замовлення на вбивство бізнесмена.