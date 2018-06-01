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Замах на Бабченка: Луценко назвав причини імітації вбивства

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 19:45
Фото: Юрій Луценко (ratadmin.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (ratadmin.gov.ua)

ГПУ отримала список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, чому при розслідуванні замаху на життя Аркадія Бабченко слідство вдалось до імітації вбивства. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, така імітація передбачена в 271 Кримінально-процесуального кодексу і використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 роки.

Крім того, після замовлення вбивства Бабченка організатор запропонував виконавцю (який діяв у співпраці з СБУ) вбити ще 2 осіб. При цьому він зазначив, що існує цілий список з понад 30 осіб, яких хочуть знищити російські спецслужби.

Луценко розповів, що імітація вбивства давала можливість отримати додаткову інформацію про список і про замовника.

Генпрокурор підкреслив, що в результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Луценко додав, що переважно, це - відомі українські та колишні російські журналісти. Сьогодні ці журналісти повідомлені про небезпеку, а також їм забезпечать захист.

Він також додав, що слідство отримало важливі докази зв'язків організатора замаху на Бабченка з російськими спецслужбами. При цьому Луценко зазначив, що ГПУ повідомить про це пізніше.

 

Чому при розслідуванні замасі на життя Бабченка слідство вдалося до імітації вбивства? 1. Така імітація передбачена ст...

Опубліковано Юрієм Луценком 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні в Службі безпеки України та Генеральної прокуратури пояснили дипломатам "Великої сімки" (G7) причини інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації замаху на Бабченка В СБУ і ГПУ пояснили дипломатам G7 причини інсценування вбивства Бабченка
Теги публікації: ГПУ, Юрий Левченко, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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