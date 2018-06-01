Покушение на Бабченко: Луценко назвал причины имитации убийства

ГПУ получила список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, почему при расследовании покушения на жизнь Аркадия Бабченко следствие прибегло к имитации убийства. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, такая имитация предусмотрена в 271 Уголовно-процессуального кодекса и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

Кроме того, после заказа убийства Бабченко организатор предложил исполнителю (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.

Луценко рассказал, что имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

Генпрокурор подчеркнул, что в результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Луценко добавил, что преимущественно, это - известные украинские и бывшие российские журналисты. Сегодня эти журналисты уведомлены об опасности, а также им обеспечат защиту.

Он также добавил, что следствие также получило важные доказательства связей организатора покушения на Бабченко с российскими спецслужбами. При этом Луценко отметил, что ГПУ сообщит об этом позже.

Чому при розслідуванні замаху на життя Бабченка слідство вдалося до імітації вбивства? 1. Така імітація передбачена ст... Опубліковано Юрієм Луценком 1 червня 2018 р.

Напомним, сегодня в Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре пояснили дипломатам "Большой семерки" (G7) причины инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.