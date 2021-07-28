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Купівлі у Twitter: компанія розпочала тестування функції Shop Module

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Twitter заявила про початок поступового запровадження функції купівель у соціальній мережі серед усіх користувачів додатку. Нововведення отримало назву Shop Module.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог керівника продажів платформи Брюса Фалька.

Згідно з повідомленням, зазначається, що наразі скористатися новою функцією можуть виключно користувачі операційної системи iOS з США.

"Під час пілотного проєкту ми дізнаємося, як аудиторія реагує на "емоційні" продукти, наприклад, нову футболку улюбленої спортивної команди ... Дізнаємося, які товари подобаються користувачам", - повідомляє Фальк.

В майбутньому Twitter розраховує на створення консультативної ради в якій візьмуть участь представники брендів, що відзначили себе найкращими продавцями у соціальній мережі. Завдяки їхній допомозі, компанія матиме змогу допрацювати й удосконалити нову функцію й зробити її доступною для усіх користувачів додатку.

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