RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покупці російської нафти хочуть залишитися інкогніто: танкери масово приховують маршрути

Танкери з російською нафтою все частіше вимикають трекери (Фото: fleetmon.com)
Автор: Константин Широкун

Танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами. Це пов'язано з тим, що багато оптових покупців енергоносія мають намір приховувати його походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом останніх 10 днів принаймні три танкери зникли з систем відстеження суден, коли вони наближалися до Азорських островів, групи островів приблизно в 1500 км на захід від узбережжя Португалії.

Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна. Таких перевалок не фіксувалося до того, як Росія вторглася в Україну. Передбачається, що деякі покупці хочуть зробити свої покупки максимально конфіденційно. Раніше цю тактику використовували покупці санкційної нафти з Ірану і Венесуели.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНафта