Покупці російської нафти хочуть залишитися інкогніто: танкери масово приховують маршрути

Танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами. Це пов'язано з тим, що багато оптових покупців енергоносія мають намір приховувати його походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Протягом останніх 10 днів принаймні три танкери зникли з систем відстеження суден, коли вони наближалися до Азорських островів, групи островів приблизно в 1500 км на захід від узбережжя Португалії.

Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна. Таких перевалок не фіксувалося до того, як Росія вторглася в Україну. Передбачається, що деякі покупці хочуть зробити свої покупки максимально конфіденційно. Раніше цю тактику використовували покупці санкційної нафти з Ірану і Венесуели.