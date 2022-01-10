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Купувати дешевший газ зможуть 6,8 тисяч виробників соціальних продуктів

Автор: Олександр Білоус

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість. Понад 6,8 тисяч компаній зможуть отримувати природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики.

Норми щодо газу розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Яйця курячі категорії С1
  • Птиця (тушка куряча)
  • Батон
  • Олія соняшникова

Перелік суб'єктів господарювання можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року становитиме 24%. Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1%.

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Ціна на газ