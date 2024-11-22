Покровскую РВА перенесут подальше от линии фронта

Бои за Покровск

Российские войска после захвата Авдеевки Донецкой области сосредотачивали силы на продвижении к Покровску. Сейчас город находится прямо у линии фронта.

В последнее время россияне несколько сфокусировались на Кураховском направлении. Однако Покровск остается одним из самых "горячих" участков фронта. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Покровском направлении произошло 48 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте и где зимой может наступать Россия - в материале РБК-Украина.

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