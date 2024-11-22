За минувшие сутки 190 столкновений. Генштаб описал ситуацию на поле боя
За прошедшие сутки, 21 ноября, на фронте состоялось 190 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне десять раз атаковали в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении отбито 18 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении остановлено 16 атак. Враг сосредоточил усилия в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.
На Краматорском направлении россияне три раза пытались продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочек.
В частности враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении отбито 48 атак неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.
На Кураховском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.
На Времовском направлении враг совершил 14 атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.
На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.
Потери России
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 728 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 российских террористов. Также было уничтожено:
- танк;
- 13 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем не только.
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