На Покровській СЕС реалізовано унікальну систему діагностики, - ДТЕК

Фахівці компанії ДТЕК ВДЕ розробили унікальну систему діагностики й підтримки великих сонячних електростанцій, яка підвищує ефективність роботи й забезпечує збільшення продуктивності на 4% в рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Покровська СЕС стала пілотним майданчиком для реалізації цього проекту.

Система під назвою OD.ISSAY дозволяє максимально автоматизувати процес управління станцією.

Програмне забезпечення, яке було розроблено спільно з партнерами компанії, збирає і аналізує великі масиви інформації, що надходять з різного обладнання. Раніше персоналу доводилося обробляти дані вручну, тепер система виконує це автоматично.

В рамках проекту була також реалізована перша у світі автоматична безпілотна система моніторингу обладнання CЕС.

Дрон на станції використовується як додатковий інструмент діагностики обладнання й раніше управлявся оператором вручну. Новий "безпілотник" працює автономно (без оператора), 24/7 і в будь-яку погоду.

Виконуючи обліт по заданому маршруту, дрон здійснює візуальний огляд інфрачервоною камерою, фіксує дані й направляє їх на хмарний портал для обробки та аналізу. Нова технологія дозволяє підвищити точність діагностики обладнання до 91% і скоротити кількість помилкових виїздів на 95%.

Система діджитал-моніторингу OD.ISSAY дозволяє постійно діагностувати стан обладнання, працювати на запобігання аварійним ситуаціям, зменшуючи час простоїв, а також спрощує роботу персоналу і нівелює людський фактор.

У перспективі фахівці компанії планують масштабувати проект OD.ISSAY для подальшого використання на інших сонячних станціях.