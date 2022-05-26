Покровській громаді передали 200 бронежилетів для працівників соціальної сфери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника покровського міського голови Миколу Шабельника.

"Ми перевірили ці бронежилети, відстріляли. Це якісні та міцні бронежилети 5+. Вони допоможуть захистити життя та здоров'я людей", - зауважив він.

Передала бронежилети компанія "Метінвест", вони - повністю вітчизняного виробництва.

"Група Метінвест передає 200 бронежилетів, щоб убезпечити працівників і представників соціальної інфраструктури. Пластини виготовлені на заводах Метінвесту, самі бронежилети зроблені в Україні. Компанія й надалі допомагатиме місту у вирішенні найскладніших питань до забезпечення нашої повної перемоги", - зазначив директор транспортної дирекції "Метінвест" Покровськвугілля Денис Ачкасов.

Як відомо, компанія "Метінвест" налагодила виробництво пластин для бронежилетів на своїх підприємствах, а також закуповує їх за кордоном. Всього для ЗСУ та ТРО компанія передала вже понад 100 тисяч бронежилетів.

Також компанія передає бійцям техніку - автомобілі, дрони, тепловізори, та медичне спорядження - аптечки та турнікети.