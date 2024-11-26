На Покровском и Кураховском направлениях состоялась почти половина боев за сутки, - Генштаб

За минувшие сутки, 25 ноября, на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Половина всех боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг пять раз пытался штурмовать в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении состоялось 23 атаки неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших воинов.
На Краматорском направлении россияне четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг шесть раз штурмовал в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается.
На Покровском направлении остановлено 51 наступательное действие россиян в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.
На Кураховском направлении отражено 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.
На Времовском направлении россияне 13 раз атаковали в районах Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении отбиты две атаки вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг атаковал три раза.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 733 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1480 террористов и уничтожили:
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