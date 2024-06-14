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На Покровском и Кураховском направлениях 60% сегодняшних боев, - Генштаб

Фото: на Покровском и Кураховском направлениях 60% сегодняшних боев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток на Покровском и Кураховском направлениях зафиксировано более 60% от общей суммы всех боестолкновений по линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего с начала суток произошло 48 боевых столкновений по всей линии фронта.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбиты две вражеские атаки - в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг четыре раза пытался улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. Сейчас в районе последнего населенного пункта продолжается бой. 

На Покровском направлении в последнее время самая высокая интенсивность вражеских атак. С начала суток количество боестолкновений возросло до 18. Сейчас 8 боестолкновений продолжаются в районах: 

  • Новоалександровки;
  • Сокола;
  • Новоселовки Первой;
  • Нетайлово.

Россияне активно поддерживают наземные атаки авиацией - нанесено 5 авиаударов. Враг бомбил десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

На Времовском направлении россияне трижды атаковали в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. В частности сбросили две авиабомбы неподалеку Елизаветовки. 

Ситуация на фронте

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские военные имели успех во время контратак в северной части Харьковской области. В то же время фиксируется продвижение врага вблизи Северска и Авдеевки.

С утренним сведением Генерального штаба можно ознакомиться по ссылке.

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