На Покровском и Кураховском направлениях 60% сегодняшних боев, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 48 боевых столкновений по всей линии фронта.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбиты две вражеские атаки - в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг четыре раза пытался улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. Сейчас в районе последнего населенного пункта продолжается бой.

На Покровском направлении в последнее время самая высокая интенсивность вражеских атак. С начала суток количество боестолкновений возросло до 18. Сейчас 8 боестолкновений продолжаются в районах:

Новоалександровки;

Сокола;

Новоселовки Первой;

Нетайлово.

Россияне активно поддерживают наземные атаки авиацией - нанесено 5 авиаударов. Враг бомбил десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

На Времовском направлении россияне трижды атаковали в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. В частности сбросили две авиабомбы неподалеку Елизаветовки.

Ситуация на фронте

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские военные имели успех во время контратак в северной части Харьковской области. В то же время фиксируется продвижение врага вблизи Северска и Авдеевки.

С утренним сведением Генерального штаба можно ознакомиться по ссылке.